Verão é sinónimo de...

Época de balanço, carregador de energias, pretexto para viajar, tempo para família e férias na praia.

Quais foram as suas melhores férias?

Aquelas em que consegui conciliar a vida de banhista e de turista pelo continente europeu.

Qual é a sua praia preferida?

Meia Praia, em Lagos.

A que horas vai para a praia?

O horário da manhã inicia-se às 9h30 e prolonga-se até às 13 horas. O período da tarde fixa-se entre as 16h30 e as 20 horas.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Não dispenso ambos. Faço caminhadas no areal, jogo voleibol, dou umas braçadas no mar e, quando as ondas o permitem, arrisco-me no bodyboard.

Qual é a melhor bola-de-berlim?

A que combina o máximo sabor com o mínimo de calorias, comida na praia após um refrescante mergulho.

De que marisco não prescinde nesta época?

Lapas na ilha Terceira, Açores.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Procuro que as redes sociais não sejam uma montra da minha vida privada. Prefiro o modo offline do mundo digital: cria enigma, sossego e liberdade.

Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Um bom livro que me permita abstrair do foguetório veraneante.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Pablo Casado, o jovem líder do PP espanhol, com o qual conversaria sobre a sua admirável ascensão ao poder e trocaria impressões acerca dos valores e ideias convergentes que partilhamos para responder aos desafios futuros do centro-direita europeu.

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Uma vez que já tive oportunidade de tirar uma selfie com o Presidente da República, trocaria essa nova possibilidade por um abraço de gratidão pelo afeto e cuidado que tem emprestado aos portugueses.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

Filme: “Into the Wild”, realizado por Sean Penn. Livro: “Alma Conservadora”, de Andrew Sullivan. Música: “Pedra Filosofal”, de Manuel Freire, letra de António Gedeão.

O que não faz enquanto está de férias?

Talvez aquilo que deveria ser o seu principal propósito: descansar.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Ir ao Vaticano e ser recebido em audiência pelo Papa.

Vai cometer excessos nestas férias?

Não está planeado, uma vez que a felicidade é um estádio intermédio entre a carência e o excesso.