Depois de saber que estava em número um, David Carreira resolveu comemorar com um vídeo que gerou polémica. O que não esperava é que esteve vídeo fosse analisado pela Polícia de Segurança Publica para aferição de que tipo de infração foi cometida, avança à Lusa o subcomissário João Moura.

"Estamos a verificar o que está em causa ao nível do Código da Estada para aferir que tipo de infração foi cometida", explicou.

No vídeo, David Carreira sai do carro em andamento, deixando o volante sem ninguém, para dançar ao som da música do rapper canadiano Drake, um desafio que tem corrido as redes sociais. O desafio que tem “InMyFeelings consiste em dançar ao lado, em cima ou dentro de carros em movimento e já provocou vários feridos.