É oficial: Julho deste ano foi o mais frio dos últimos 18 anos, no que toca à temperatura média. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) publicou esta quinta-feira o boletim referente ao mês passado.

Quanto à temperatura máxima é preciso andar para trás 30 anos nos registos para que se repita a mesma média de temperatura máxima que se registou este ano, ou seja os 27,25 graus, 1,47 abaixo do que é considerado normal para a épica. Já na temperatura mínima a diferença foi mais baixa, mas registou menos 0,57 graus do que o normal.

Por outro lado, os registos de chuva indicam que o mês de julho foi relativamente seco. Segundo o IPMA, a média da quantidade de precipitação ficou-se pelos 57%. Com estes dados, recolhidos desde fevereiro deste ano, “não existe seca meteorológica em Portugal continental”.

Uma das razões que justifica estes extremos climatéricos está no anticiclone dos Açores. "Durante o mês de julho o anticiclone dos Açores localizou-se, predominantemente a oeste do arquipélago, entre os Açores e as Bermudas, com fraca intensidade, apresentando, em geral, valores máximos de pressão no seu centro inferiores a 1030 hPa. Nesta situação meteorológica, o prolongamento em crista do anticiclone dos Açores para a Península Ibérica era pouco pronunciado, determinando uma corrente em geral fraca de oeste ou noroeste e possibilitando a aproximação e a passagem de superfícies frontais frias, de fraca atividade, ao noroeste do território do Continente", explica o IPMA.