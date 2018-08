Richard Nixon pediu a demissão de presidente dos Estados Unidos da América há precisamente 44 anos.

Esta demissão surgiu na sequência do caso Watergate: em 1972, o jornal Washington Post noticiou que cinco pessoas tinham sido detidas na sequência de um assalto à sede do Comité Nacional Democrata – foram apanhadas a fotografar documentos e a instalar aparelhos de escuta. O mesmo jornal foi informado por uma pessoa – conhecida como Garganta Funda – que o então presidente (que tinha sido reeleito em 72) tinha conhecimento do assalto à sede dos Democratas.

Hoje, o Twitter encheu-se de publicações a recordar o caso... E de ‘sugestões’ para Donald Trump.

“Vivo para o dia em que haja um destes com o nome e a assinatura de Donald Trump”, lê-se numa das publicações.

#Nixon resigned Aug 9, 1974 - #Trump think of the show value it would be to resign on the 44th Anniversary. Think of the ratings! #ResignNow #NixonResigns