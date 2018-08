O deputado do PAN, André Silva, e as socialistas Isabel Moreira e Idália Serrão são este ano os convidados do Fórum Socialismo 2018, que marca a rentrée dos bloquistas. André Silva vai participar num debate sobre a eutanásia, com Isabel Moreira e o médico Bruno Maia, e Idália Serrão vai falar sobre a adoção e sistema de proteção à infância, juntamente com Sandra Cunha.

É comum o Bloco de Esquerda convidar figuras de outros partidos e independentes para este encontro. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, e o deputado João Galamba foram alguns dos participantes.

A rentrée do Bloco de Esquerda arranca no dia 31 de agosto, às 21h30, com um debate sobre as políticas europeias, com a participação de Marisa Matias e Luís Fazenda. Este debate conta com a intervenção de Martina Anderson, representante do Sinn Féin irlandês.

Ao todo são quase 50 debates e mais de 100 participantes. No sábado, os bloquistas discutem as rendas da energia, a rede nacional de transportes públicos, as cidades amigas dos animais, as consequências do Maio de 68 em Portugal e a história do movimento LGBT em Portugal. No domingo, o programa prevê debates sobre o financiamento do ensino superior, a saúde mental e a solidão e sexualidade.

BE debate habitação Esta é a primeira grande iniciativa do partido a seguir à demissão do vereador na Câmara de Lisboa Ricardo Robles. Os bloquistas dedicam dois momentos a discutir a habitação neste fórum. O primeiro dos espaços é para uma reflexão sobre como evoluiu o mercado da habitação em Portugal. O partido vai ainda debater as lutas pela habitação e como resistir aos despejos. Robles, que se demitiu na sequência de uma polémica com um imóvel particular, no fim do mês de julho, vai estar presente no encontro, embora não participe em nenhum dos debates – ao contrário do que aconteceu há um ano, quando falou dos problemas da habitação nas grandes cidades. A discussão sobre este tema tem este ano como oradores Susana Constante Pereira, Ana Gago e Rita Silva.

Todas as grandes figuras do partido estão envolvidas na iniciativa. Luís Fazenda e Marisa Matias falam na abertura do Fórum Socialismo 2018 e o encontro será encerrado por Catarina Martins, coordenadora do BE, no dia 2 de setembro. Pedro Filipe Soares, Joana Mortágua, José Soeiro ou Moisés Ferreira são deputados que também estão entre os oradores. Entre os dirigentes mais antigos estão Francisco Louçã, Fernando Rosas e Mário Tomé.

Celso Cruzeiro, o advogado que defendeu Paulo Pedroso no processo Casa Pia, vai falar sobre o estado da justiça em Portugal, e o músico José Mário Branco da impossível neutralidade no canto. Ainda por confirmar está a presença de Rafael Marques.

O jornalista e ativista angolano foi convidado pelo BE para dar uma conferência sobre a política em Angola, mas o modelo em que vai participar no evento ainda não está definido por motivos de agenda.