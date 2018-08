O melhor do mundo está novamente na corrida para mais um prémio, desta vez para melhor avançado da Liga dos Campeões na época de 2017/18.

Esta não é a primeira vez que CR7 está na final deste prémio. Na época passada – e graças aos 15 golos que marcou pelo Real Madrid, a equipa que venceu a Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva – o internacional português chegou mesmo a levar o prémio para casa.

Esta época, já ultrapassou nomes como Mbappé, Dzeko, Harry Kane, Roberto Firmino, Gareth Bale, Griezmann e Sadio Mané, disputando a final com Messi e Salah.

Apesar de atualmente ser jogador da Juventus, a avaliação feita a Ronaldo ainda está associada à sua prestação no Real Madrid. A equipa madrilena conseguiu eleger mais de metade dos 12 nomeados por posição, com grande destaque para os melhores defesas: Marcelo, Sergio Ramos e Raphaël Varane, tendoi Keylor Navas sido escolhido para melhor guarda-redes. No meio campo foram escolhidos Toni Kroos e Luka Modric.

O resultado será divulgado no dia 30 de agosto, no Mónaco, o mesmo dia em eu se fará o sorteio da fase de grupos para a próxima época.