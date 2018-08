Rafael Leão já foi oficialmente apresentado como o novo reforço do Lille, esta quinta-feira, e disse estar “muito contente” por poder representar o emblema francês.

Em conferência de imprensa, o avançado português foi questionado acerca do Sporting e dos motivos que o levaram a deixar de jogar no clube leonino - recorde-se que Rafael Leão foi um dos jogadores que rescindiu contrato com o clube alegando justa causa.

“Toda a gente sabe o que aconteceu, porque foi público. A meu ver a violência não leva a lado nenhum e decidi sair”, afirmou o jogador, de 19 anos.

Depois de afirmar que está “muito contente” por poder jogar no Lille, Rafael Leão acrescentou ainda que vai trabalhar para “dar muitas alegrias aos adeptos”.

“Sou jovem, vim para aqui para aprender. Estou muito contente por estar aqui, espero que as pessoas em meu redor me ajudem muito. As condições são muito boas e espero fazer uma grande época para atingir um alto nível de futebol”, disse.

Recorde-se que na quarta-feira, depois de o jogador ser anunciado como o novo reforço do Lille, para as próximas cinco épocas, tanto Sousa Cintra como Jaime Marta Soares disseram que o avançado havia sido influenciado na sua decisão pelo pai e pelo seu empresário.

Veja na íntegra a apresentação de Rafael Leão no Lille.