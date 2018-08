Os bebés não têm um horário definido para pedirem à mãe que os amamente. Pode ser no meio da rua, de uma loja, jardim ou restaurante: quando têm fome não há mãos a medir. Na maioria das vezes, as pessoas em redor percebem as necessidades do bebé e que a mulher tenha de mostrar um pouco do seu corpo, mas às vezes isso não acontece e este é um dos casos.

Melanie Dudley é mãe de um bebé de quatro meses e teve de o amamentar num restaurante e, rapidamente, um indivíduo indignado pediu que ela se tapasse, contou ao The Independent. Indignada, Melanie tapou, mas não a zona a que o indivíduo se referia: a mãe tapou a cara, respondendo assim – de certa forma – ao pedido do senhor.

O seu marido tirou uma foto do momento e partilhou no Facebook, o que se tornou viral, com 180.000 partilhas.

Um dos comentários mais destacados, em resposta à ação desta mãe, foi : “É para isto que os seios servem! Parece que a sociedade apenas os considera partes relativas à nossa sexualidade, mas primeiramente servem para garantir a saúde dos nossos filhos”.