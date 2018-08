Margot Kidder, atriz que interpretou pela primeira vez Lois Lane, a namorada do Super-Homem no cinema, morreu no passado dia 13 de maio, aos 69 anos.

A causa da morte da canadiana ficou envolvida em mistério, e só agora se confirmou que a atriz se suicidou recorrendo a uma overdose intencional de drogas e álcool. Não foram especificadas, no entanto, as drogas que Kidder tomou.

A atriz lutou, durante muitos anos, contra o transtorno bipolar. Foi, de resto, a um esgotamento nervoso que se ficou a dever o seu afastamento do cinema.

Kidder interpretou pela primeira vez o papel que a imortalizaria, em 1978. Apareceu ainda nas três sequelas seguintes: “Superman II”, em 1980, “Superman III”, em 1983, e “Superman IV”, em 1987. Depois de ter criticado publicamente a substituição de Richard Donner como realizador do filme “Superman II”, em 1980, ao que veio a saber-se mais tarde, foi punida, e essa foi a razão por que Kidder apareceu apenas cinco minutos no filme seguinte, “Superman III”.