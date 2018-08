Em 2016, Portugal foi um dos oito estados-membros da União Europeia (UE) com maior percentagem de bebés nascidos “fora do casamento”. De acordo com os dados revelados esta quinta-feira pela Eurostat – gabinete de estatísticas da UE –, entre 2000 e 2016, a percentagem de bebés nascidos em que os pais não eram casados aumentou 15%.

Os números indicam ainda que em 2016, Portugal uma percentagem de 53% de bebés nascidos sem os pais serem casados.

França, Bulgária, Eslovénia, Estónia, Suécia, Dinamarca e Holanda também fazem parte da lista de países da UE com maior percentagem de nascimentos fora do casamento.Em contrapartida, os números indicam que na Grécia, Croácia e Chipre se registaram mais de 80% de nascidos dentro do casamento.

O gabinete de estatísticas referiu que este aumento se deve a “uma alteração de padrões de formação familiar”, visto que os nascimentos ocorrem em uniões de facto, pais solteiros e em relações não conjugais.