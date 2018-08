No briefing da manhã de quinta-feira, sobre o estado do incêndio em Monchique, a Segunda Comandante Operacional Nacional e porta-voz da Proteção Civil afirmou que “tudo correu dentro da normalidade” e que se tratou de uma “noite tranquila”, apesar de o número de feridos ter aumentado para 36.

O incêndio lavra há sete dias na zona de Monchique “Tudo correu dentro da normalidade. A noite foi tranquila, as condições no terreno e as condições meteorológicas facilitaram a estratégia definida e permitiram a consolidação desta. Continuamos a implementar esta estratégia que é assente na maquinaria pesada", afirmou patrícia Gaspar.

Quanto ao dia de hoje, as previsões são de “redução da humidade relativa” e, uma das grandes adversidades quando se dá um incêndio: “o vento, desta vez moderado, mas poderá chegar a rajadas de 50 km/h", disse.

Dos 36 feridos, um está em estado grave e 19 são bombeiros. Os bombeiros receberam apoio junto das unidades médicas, essencialmente, devido à exaustão, inalação de fumos e entorses.