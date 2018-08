Silk Club, Chiado, Lisboa

O Silk Club serve desde cocktails a refeições. A especialidade da casa é o sushi, apresentando por isso uma grande variedade (sashimi, nigiri, hosomaki, uramaki, futomaki e temaki), mas também há opções de saladas e grelhados. A vista de quase 360º sobre a capital faz com que as fotografias disparem nas redes sociais. A decoração minimalista faz o resto, com bancos e mesas simples, cada qual com o seu candeeiro de linhas retas. O espaço conta com um DJ que anima as noites de quinta-feira das 19h00 à 1h30 e de sexta e sábado até às 4h da manhã.

Le Cube Bar, Galeries Lafayette, Paris

A quatro quilómetros da Torre Eiffel, a vista do Le Cube Bar para a cidade do amor faz com que o espaço seja muito requisitado pelos turistas. Aberto todos os dias das 11h00 às 19h00, o bar conta com um serviço de refeições rápidas com especialidades que vão desde saladas de chavignol quente com mel e nozes a pavlova de frutas. É possível reservar para festas privadas.

TownHouse Duomo, Milão

O TownHouse Duomo é um hotel de cinco estrelas localizado no centro histórico da cidade de Milão, na Itália. Paredes-meias com a famosa Galeria Vittorio Emanuele II, o hotel conta com um terraço que oferece a vista mais procurada para a Catedral de Milão. Os hóspedes podem circular livremente no espaço e degustar um café ou uma bebida fresca. Só não é possível fazer refeições.

Sushi Samba, Londres, Inglaterra

No último andar da Torre Heron, em Londres, existe um restaurante que mistura as culinárias japonesa, brasileira e peruana. Reservar uma mesa para desfrutar da gastronomia típica destas culturas ou da vista sobre a cidade é tarefa difícil: a antecedência de três meses pode não ser suficiente. As estrelas do cardápio são o bacalhau de pele negra e o milho caramelizado. A cadeia já existia nos Estados Unidos e foi mencionada na série norte-americana “Sex and the City”.

Top Mountain Star, Hochgurgl, Áustria

Afastado da cidade, aqui não se veem prédios altos. Pelo contrário, a vista de 360º sobre as montanhas cobertas de neve transmite a sensação de estar nas nuvens. Mais de 3000 metros acima do nível médio do mar, o Top Mountain Star é considerado a principal referência gastronómica de Hochgurgl. O restaurante serve comida típica da Áustria e da Suíça e está aberto todos os dias das 9h00 às 17h00.

Le Bain, Nova Iorque (EUA)

Pode deixar as roupas de gala em casa: o ambiente do Le Bain, em Nova Iorque, é muito descontraído. O espaço conta com um chão de relva sintética e está aberto todas as segundas-feiras das 16h00 à meia noite, de terça a quinta das 16h00 às 4h da manhã, aos sábados das 14h às 4h e nos domingos das 14h às 3h. Tem um bar que serve cocktails, vinho e champanhe, que pode desfrutar ao som da música ambiente.

Terraço Itália, São Paulo

Conhecido pelos jantares românticos, o restaurante Terraço Itália conta com três pisos, todos com uma vista panorâmica sobre a cidade de São Paulo, no Brasil. O primeiro andar é a Sala Nobre, onde as pessoas podem aproveitar a gastronomia brasileira ao som de música ao vivo. A Sala Panorama também serve refeições e, por fim, a Sala de São Paulo (o terraço) conta com uma pista de dança e com um bar, num ambiente mais intimista.

360, Istambul

A fama deste terraço deve-se ao facto de a vista para o Bósforo poder ser apreciada com a especialidade da casa: vinho turco. Além disso, o 360 conta com uma carta de refeições que varia desde salada de camarão ceviche a pato com tomate cherry assado ou ainda carne de kebab. O espaço está aberto de segunda a sexta-feira das 14h00 à meia noite e sábado e domingo das 14h00 às 4h da manhã.

Four Seasons Hotel, Mumbai (Índia)

Uma das melhores vistas da Índia é no Four Seasons Hotel, situado em Mumbai. O hotel conta com 34 pisos e apesar de nem sempre estar aberto por causa da meteorologia - está localizado numa zona muito ventosa - o último andar acolhe um bar ao livre com longas cadeiras onde os hóspedes podem aproveitar a paisagem sobre a cidade e o Mar Arábico. As bebidas e refeições rápidas são a especialidade.

Sevva Rooftop Bar

Situado no 25.º andar do Centro Comercial Prince’s Building, em Hong Kong, na China, o Sevva Rooftop Bar tem quatro decorações ao longo do ano: uma para cada estação. A vista para o porto de Hong Kong, o serviço de cocktails e a posição num andar intermédio tornam o terraço o mais popular da região. Está aberto todos os dias das 10h às 20h.