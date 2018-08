Verão é sinónimo de…

Tempo para a família.

Conte-nos quais foram as suas melhores férias.

Talvez aquelas em que levei os meus filhos e os quatro avós à Disneyland Paris. Foi muito bom poder proporcionar-lhes aqueles dias no reino da fantasia mas, ao mesmo tempo, muito difícil voltar para a realidade.

E as piores?

Uma semana na Tunísia. Excetuando a temperatura da água do mar, que é um caldo maravilhoso, tudo o resto foi dececionante. O hotel com os seus insetos e avarias várias, os passeios de camelo à beira da autoestrada com vista para montanhas de sucata, os jantares típicos onde se passava fome, entre outras aventuras marcantes. Mas valeu pelas novas amizades que fizemos com dois casais portugueses.

Praia de eleição?

É difícil escolher só uma quando temos um país repleto de excelentes praias. Destaco duas: a de Alvor, porque é a praia para onde vou desde a minha infância, e a do Porto Santo, a minha mais recente descoberta e onde consigo estar mais tempo dentro de água.

A que horas vai para a praia?

Por volta das 11h. Mas saio à hora de almoço e só volto depois das 16h.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Corrida e ginásio. Faço questão de conhecer os ginásios de todos os hotéis onde fico. Também não digo não a uma boa futebolada na praia.

Qual é a melhor bola-de-berlim?

“A bolinha de Alvor, recomendada pelo sr. doutor.” Pelo menos é assim que o vendedor a apregoa.

De que marisco não prescinde nesta época?

A clássica gamba. Mas também marcha uma sapateira, um camarão-tigre ou umas lapas. Não sou esquisito no que toca a marisco.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Não vivo obcecado por fazer partilhas nem passo as férias ou outra qualquer época do ano sempre a pensar no próximo post.

Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Máquina de barbear e cera para o cabelo.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Com o Cristiano Ronaldo. Porque sabia que ele é que ia pagar tudo.

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia, pede para tirar uma selfie?

Claro! E depois apanhamos umas ondas juntos. Em body surf, porque eu não tenho prancha.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

Se podia levar um filme, isso quer dizer que também podia levar televisão e leitor de blu-ray?! Levava a saga toda do Starwars para ocupar muitas horas, as “Ukulele Songs” do Eddie Vedder e talvez o “Guerra e Paz”. Tem muitas páginas e numa ilha deserta pode dar jeito para fazer lume. Depois de ler, claro!

O que não faz enquanto está de férias?

Jogar Playstation… com muita pena minha. A minha mulher nunca me deixa levar a PS4 na mala.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Disneyland em Orlando, a terminar num cruzeiro até às Baamas.

Vai cometer excessos nestas férias?

Não sou de excessos. As férias não podem estragar tudo o que se fez bem durante o ano. A não ser que haja marisco.