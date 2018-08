Uma festa cheia de história, animação e gerações. Na zona de Peniche, perto da praia do Baleal, a vila de Ferrel enche-se de música e vida, num evento que demora um ano a preparar. A começar na procissão e a acabar na corrida de burros, aqui celebra-se Nossa Senhora da Guia, santa padroeira desta zona.

A festa começou no passado dia 5, como dita a tradição, mas prolonga-se até sábado, dia 11 de agosto. O primeiro dia é aquele que dá “mais destaque ao tema religioso, o resto dos dias são a continuidade dos festejos”, explica ao i Gilberto Alves, membro da comissão de festas. “Ano após ano, vemos a mesma fé nas pessoas. Continuam a enfeitar as ruas, continuam a meter os lençóis e as mantas às portas” para deixar passar a procissão em honra da Nossa Senhora da Guia, destacou.

Apesar de hoje serem uma celebração tão moderna quanto todas as outras, as Festas de Ferrel têm um passado que não pode ser esquecido. Esta tradição remonta ao séc. xvii, mais precisamente a 1639. Nesse ano, “um grupo de mordomos, a quem foi concedida a licença da festa da Nossa Senhora da Guia”, organizou aquela que seria a primeira de muitas celebrações.

Atualmente, o evento é organizado por um grupo de festeiros. Ferrel conta com uma comissão de festas constituída apenas por homens. Gilberto Alves garante que o facto de ser uma comissão exclusivamente masculina “não tem nada de machismos” e que só “têm olhos” para “uma única e só mulher: a Nossa Senhora da Guia”.

Uma festa para todos

De bandas filarmónicas a DJ, há de tudo um pouco nas Festas de Ferrel. Este ano, o cartaz conta com nomes como Agir, Matias Damásio e Hi-Fi. Mas a música não é tudo: do torneio de malha aos matraquilhos humanos, há atividades para todos os gostos, dedicadas não só às pessoas daquela freguesia, mas também aos forasteiros.

“A prática de surf traz muita gente do exterior” e, por isso, esta festa “já não é só da população. É da população porque as tradições mantêm-se, mas temos muita afluência de turismo a nível nacional e internacional”, explica ao i Gilberto Alves. “Somos uma terra que tem cerca de 3 mil a 4 mil habitantes mas, no verão, há cerca de 15 mil pessoas” na freguesia. Além disso, tal como o resto das festas de agosto, esta é uma altura de “reencontro com os emigrantes”.

Os festeiros não estavam à espera da quantidade de pessoas que se deslocaram até Peniche para participar nas festas em honra de Nossa Senhora da Guia. Por isso, este ano, “o recinto está mais seguro”, garante a comissão de festas. “As pessoas não estão tão expostas ao trânsito e os pais podem apreciar melhor os espetáculos enquanto as crianças estão a aproveitar os carrosséis...”, explica Gilberto Alves.

A festa das datas redondas Neste ano, a organização comemora duas datas importantes - uma ligada ao lado histórico da terra e a outra a uma tradição (muito) peculiar.

Há 40 anos, Ferrel conseguiu vencer a batalha contra a construção da primeira estação de energia nuclear da península Ibérica naquela freguesia. Esta luta contou com uma das figuras mais emblemáticas da resistência portuguesa: José Afonso. O músico participou nos protestos contra a instalação da central nuclear naquela zona. Para assinalar esta data, a comissão de festas organizou um evento “muito simples”, fora dos festejos em honra de Nossa Senhora da Guia: no dia 4 de agosto realizou-se uma caminhada até ao local onde era para ser construída esta estação de energia. Este evento foi dedicado “aos mais velhos, que reviveram aqueles tempos, mas também aos filhos e netos de quem viveu naquela altura, para perceberem um bocadinho da história e saberem o que se passou aqui”, explica Gilberto Alves.

Mas este ano assinala-se outra data redonda. A corrida de burros - considerada a joia da coroa desta festa - realiza-se há 50 anos. Antigamente, a agricultura era uma das práticas predominantes nesta terra e o burro era dos animais mais usados para auxiliar o homem. O objetivo desta corrida era ver qual o burro mais forte. “Alguns agricultores chegavam mesmo a treiná-los durante o ano inteiro só para esta corrida”, diz ao i Gilberto Alves. Hoje em dia, a corrida tem um valor mais simbólico do que competitivo. Os animais são enfeitados e correm pelas ruas da vila.

Com a praia do Baleal como pano de fundo, atividades e músicas para miúdos e graúdos, a Festa de Ferrel tinha de fazer parte do roteiro do i para este verão. Para a semana há mais festas nestas páginas.

*Editado por Joana Marques Alves