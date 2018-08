A China vai introduzir tarifas de 25% sobre uma lista de bens norte-americanos no valor de 16 mil milhões de dólares (13,8 mil milhões de euros). As novas taxas entram em vigor no 23 de Agosto. Esta é a resposta de Pequim à Casa Branca depois de esta ter anunciado que iria impor tarifas de 25% sobre o equivalente a mais 16 mil milhões de dólares de bens chineses.

A lista chinesa de bens norte-americanos que serão alvo desta nova taxa de importação inclui carvão, petróleo, produtos químicos, gás natural, automóveis e alguns equipamentos médicos.

Recorde-se que, desde o dia 6 de julho que os Estados Unidos estão a aplicar tarifas de 25% sobre 34 mil milhões de importações chinesas, sendo que o valor-alvo definido pela administração Trump era 50 mil milhões. No entanto, estes 50 mil milhões de dólares de bens chineses que passarão a ser alvo de tarifas a partir do final de agosto poderão aumentar ainda mais. Isto porque o gabinete do representante do Comércio dos Estados Unidos ainda está a analisar a possibilidade de impor taxas aduaneiras sobre mais 200 mil milhões de dólares de bens chineses. Esse período de análise termina a 6 de setembro.

A verdade é que os dois países protagonizam há vários meses uma guerra comercial desde que o governo dos Estados Unidos acusou a China de práticas comerciais desleais e de roubo de tecnologia. Trump já veio afirmar que os EUA estão a ganhar e que as tarifas sobre as importações que estão a ser aplicadas aos parceiros comerciais vão permitir ao país reduzir a dívida, enquanto os impostos baixam para os contribuintes.