O novo CCTV elimina, por exemplo, a obrigação do descanso das 24 horas, que acrescia aos dias de descanso semanal. É ainda introduzida, por exemplo, a cláusula de ajudas de custo diárias.

Em nota, enviada às redações, fica ainda claro que "o novo CCTV passa a exigir, igualmente, uma maior profissionalização, espelhada, desde logo, nos deveres específicos que passam a ser previstos para os motoristas, a que se contrapõem maiores deveres de formação por parte das empresas, que terão que suportar, por sua vez, os custos de manutenção das certificações legais de acesso à profissão dos seus trabalhadores. A fim de distinguir e compensar os trabalhadores – conforme a dificuldade do tipo de serviço de transporte que realizam –, o novo CCTV altera, igualmente, a estrutura de pagamento, introduzindo-se a figura dos complementos salariais, com valores diferentes em função do veículo utilizado e âmbito geográfico do transporte".

Um outro ponto referido faz referência ao facto de passar a existir uma "proibição dos motoristas em realizar operações de cargas e descargas. Apesar das equacionadas exceções, pretende-se, assim, combater um dos grandes problemas atuais do setor: as cargas e descargas que são exigidas aos motoristas por parte das grandes superfícies/centros logísticos".