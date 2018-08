Os prémios dos Óscares vão ter algumas alterações, entre elas uma nova categoria para o filme mais popular do ano.

O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas através do Twitter, depois de ter sido aprovado esta terça-feira.

A nova categoria para “Filme mais Popular” pretende destacar o filme favorito dos fãs, no entanto ainda não são conhecidos os critérios de elegibilidade. Também ainda não está confirmado que esta categoria faça parte da grande noite do próximo ano.

Outra alteração é a data da emissão de 2020 que passará para o início de fevereiro, mais propriamente dia 9, em vez do final como tinha sido anunciado antes. No entanto, para 2019 a data mantém-se a 24 de fevereiro. Também a duração da emissão, irá ser menor para ser “mais acessível para os espetadores de todo o mundo”, cita a BBC.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:



- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9