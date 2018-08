Quatro meses depois de o eterno galã de hollywood Richard Gere se ter casado com a empresária espanhola Alejandra Silva, 33 anos mais nova, foi noticiado que estão à espera do primeiro filho em comum.

O ator norte-americano de 68 anos tem um filho, Homer James, de 18, fruto do enlace com a atriz Carey Lowell. Antes, Richard Gere fora casado com a modelo Cindy Crawford.

Gere conheceu Alejandra Silva em 2014, em Itália. A empresária estava a divorciar-se do então marido, Govin Friedland, de quem tem um filho de cinco anos.