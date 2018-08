As aldeias perto da cidade de Silves estão a ser evacuadas pela GNR e pela Proteção Civil devido à proximidade do fogo, entre elas Encherim, avança a SIC Notícias.

A GNR pede às populações entre São Bartolomeu de Messines e a zona a sul de São Marcos da Serra que mantenham a calma enquanto a Proteção Civil apela a que se mantenham em casa, com as portas e janelas fechas, devido ao elevado fumo que atinge essa zona.

Esta tarde trouxe novos reacendimentos perto do concelho de Silves. Rosa Palma, presidente da Câmara disse esta tarde que o incêndio “está com uma força muito grande e as coisas infelizmente ainda não estão controladas”. A principal causa dos reacendimentos foi o vento “inconstante”, acrescentou a autarca.