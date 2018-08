O presidente da Câmara de Monchique, Rui André, confirmou, esta quarta-feira, que “entre uma e duas dezenas” de habitações arderam na sequência dos incêndios que lavram no concelho há seis dias. Trata-se de “um número considerável de habitações”, considerou o autarca.

Rui André mostrou-se preocupado em “resolver rapidamente esta situação”, disse em entrevista à TVI, e que só mais tarde serão feitos os levantamentos relativos às habitações destruídas. No entanto já há “a confirmação de algumas habitações de primeira habitação que foram destruídas”.

O presidente considera que “o grande constrangimento tem sido as condições atmosféricas”, referindo que “o vento e o calor que se têm feito sentir”. “Todas as estratégias têm sido definidas e todas as ações que têm sido colocadas no terreno acabam por, mais tarde, dar origem a outras ignições, a outras projeções, a outros reacendimentos”, confessou.

Relativamente ao desempenho dos bombeiros, Rui André disse que “nada tem falhado”, sublinhando que tem visto que “a estrutura está organizada, bem organizada em setores” e que “as pessoas trabalham de acordo com as orientações dos seus responsáveis”.