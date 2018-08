Contratação de monta para o Everton: Bernard, médio internacional brasileiro, aterrou ao início da tarde desta quarta-feira no aeroporto de Manchester e dirigiu-se de imediato para as instalações dos toffees, onde irá realizar os indispensáveis exames médicos antes de assinar contrato.

Livre desde o final da temporada, quando encerrou a ligação de cinco épocas com o Shakhtar Donetsk - as últimas duas sob o comando de Paulo Fonseca -, Bernard prepara-se assim para conhecer novo treinador português: no Everton será orientado por Marco Silva.

Aposta firme de Luiz Felipe Scolari na seleção canarinha, Bernard estava presente no grupo que conquistou a Taça das Confederações em 2013, participando igualmente no Mundial do ano seguinte, realizado precisamente no Brasil - fez, de resto, os 90 minutos no escandaloso desaire por 7-1 frente à Alemanha, nas meias-finais da prova. Pelo Shakhtar, fez 156 jogos oficiais, apontando 28 golos, e venceu três campeonatos, três taças e duas Supertaças da Ucrânia.