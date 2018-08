A BMW está a recolher 324 mil veículos a gasóleo por toda a Europa por perigo de incêndio. Quase 2.400 foram vendidos em Portugal, avança fonte do grupo automóvel à Agência Lusa.

Os “clientes de 2.359 veículos” portugueses serão contactados para levar o veículo a um concessionário da marca para a revisão. O procedimento não terá custos para o cliente, garante fonte da marca.

O processo demora entre uma a três horas, “dependendo se a parte respetiva tem defeito e tem que ser mudada, ou não”.

Segundo fonte oficial da marca em Portugal, a empresa de automóveis tinha já admitido que iria chamar à revisão “um número significativo” de automóveis. “A BMW está a trabalhar nesta ação de chamada e prevemos comunicar a nossa rede de serviço até ao final da próxima semana a informação relativa aos veículos afetados. Os clientes serão posteriormente contactados pela rede de serviço BMW para agendar a ação”, explicou.

Depois de uma investigação, foi detetado um “mau funcionamento do módulo de recirculação dos gases de escape (EGR) que pode, em casos extremos, originar um fogo em alguns modelos BMW com motores a gasóleo” e que pode também haver radiadores do módulo EGR que tenha fugas de líquido de refrigeração. "Quando combinado com sedimentos de óleo, este líquido pode tornar-se combustível. Devido às altas temperaturas dos gases de escape nesta unidade, estes depósitos podem inflamar-se e provocar, em casos extremos, um fogo", explica o grupo automóvel.

Em causa estão os veículos dos “modelos BMW Série 3, Série 4, Série 5, Série 6, Série 7, X3, X4, X5, X6 com motores Diesel de 4 cilindros (produzidos entre abril 2015 e setembro 2016) e motores diesel de 6 cilindros (produzidos entre julho 2012 e junho 2015)”.