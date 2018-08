Miguel Duarte, um jovem português de 25 anos, está a ser investigado pelo Ministério Público italiano pelo crime de auxílio à imigração ilegal. Porquê? Porque fazia parte do grupo de voluntários do navio Iuventa, da organização não governamental alemã Jugend Rettet, que ajudava no resgate aos migrantes provenientes da Síria no mar Mediterrâneo, avança o Público.

A notícia não surpreendeu o jovem que já no ano passado tinha assistido à apreensão, por parte do governo italiano, do navio onde fazia voluntariado. Para além de Miguel Duarte, que está atualmente a terminar o doutoramento em Matemática no Instituto Superior Técnico de Lisboa, foram ainda identificados na investigação mais nove tripulantes do navio Iuventa e 12 pessoas de outras organizações.

Este ataque às ONGs que resgatam migrantes pode estar relacionado com a recusa da assinatura de um código de conduta proposto por Itália que obrigava à presença de um polícia armado a bordo dos navios, assim como à constante localização dos barcos e à proibição da entrada em águas territoriais líbias. A Jugend Rettet foi uma das ONGs que não assinou o acordo por considerar que iria prejudicar o salvamento de vidas.

A acusação recusa a relação entre o processo e a não assinatura do código de conduta, mas afirma ter provas “de encontros entre traficantes, que escoltaram imigrantes ilegais até ao Iuventa , e membros da tripulação”, avança a Reuters. Ao Público, Miguel Duarte nega: “Não temos relação alguma com traficantes líbios, não comunicámos nem tentámos comunicar com eles nem eles connosco”. O jovem português considera que esta investigação é “uma acusação política". "Basta ver que toda a campanha eleitoral em Itália foi anti-imigração e anti-ONG. Disseram-se as maiores barbaridades para incutir medo nas pessoas. Foi a forma que a Itália arranjou de nos travar – estamos sem operar há um ano. Já muita gente terá morrido – o que seria evitável”, acrescenta.