A associação britânica "The Moggery", com sede em Bristol, Inglaterra, que acolhe animais que foram abandonados, revelou que os gatos de cor preta estão a ser recusados por potenciais donos. Mas afinal, qual é a razão?

De acordo com a "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals", com sede em Southwater, e que tem como fim promover o bem-estar e combater os maus-tratos em animais, em declarações à BBC, afirmou que o número de gatos pretos que chega às suas instalações está a aumentar significativamente, em comparação com o número de gatos de outras cores.

Segundo Christine Bayka, gerente do "The Moggery" e Rachel Saunders, do "London Cattery Manager", a culpa de isto estar a acontecer é do “Instagram e das "selfies".

"Está a tornar-se cada vez mais difícil porque as pessoas vivem a vida através de selfies. Gatos pretos são menos populares porque não ficam bem em fotos", declarou Bayka à BBC, sublinhando ainda que quando as pessoas vão à associação procurar um gato, pedem um "de qualquer cor desde que não seja preto".