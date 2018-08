Jaime Marta Soares assegurou esta quarta-feira que Rafael Leão não regressa ao Sporting por ter sido mal aconselhado.

"Fico triste e não sei se o jogador terá feito a melhor opção. Ele queria vir para o Sporting, mas outros interesses, de alguém que deveria ser mais cuidadoso, desviaram o jovem. Se a opção dependesse só do jogador ele estaria aqui em Alvalade. Não estão a fazer o melhor para salvaguardar e permitir o seu desenvolvimento", afirmou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting.

Recorde-se que Rafael Leão foi apresentado como reforço dos franceses do Lille. O avançado foi um dos nove jogadores que avançaram com pedidos de rescisão na sequência das agressões em Alcochete.





Sousa Cintra já tinha afirmado que fez "tudo o que era possível” para que Rafael Leão regressasse a Alvalade. “Infelizmente, o pai nunca quis falar pessoalmente connosco e o empresário também não. Provavelmente vão estragar a carreira ao rapaz. Ele não tem nenhuma razão para rescindir com o Sporting”, afirmou o presidente da SAD.

Esta informação foi confirmada por Marta Soares: "Sei que o Sousa Cintra fez de tudo e perdeu horas e horas em contactos com o empresário, com o pai e com o próprio jogador. O Sporting estava disponível para valorar o contrato até àquilo que fosse possível".