António Costa deu esta quarta-feira uma conferência de imprensa acerca do incêndio que está a lavrar em Monchique e afirmou que “não vai ser possível apagar o fogo nos próximos dias”, ainda assim, garante que Monchique “será a exceção que confirma a regra do sucesso”.

O primeiro-ministro realçou ainda que o"sistema respondeu à altura do desafio" e relembrou que "vale a pena fazer prevenção", acrescentando que “há vários meses que [Monchique] está sinalizado como um dos concelhos de maior risco de incêndio”, nomeadamente através do trabalho do IPMA, que permitiu adequar comportamentos.

Costa apelou ainda a todas as populações para que respeitem os pedidos das autoridades, depois de já ser dado a conhecer que muitas pessoas têm contestado os militares.

"[As autoridades] não estão a violar a Constituição nem a lei, estão a assegurar o bem mais precioso que é a vida. É irresponsável qualquer apelo a que as populações não sigam as indicações das autoridades", frisou.