O incêndio em Monchique já destruiu mais de 21.000 hectares, fez pelos menos 32 feridos, várias localidades foram evacuadas e também os animaisforam vítimas das chamas. Durante estes dias, algumas associações têm partilhado fotografias do estado dos animais vítimas de incêndio, em resposta o Hospital Veterinário do Algarve disponibilizou-se para recebe-los.

O fogo já lavra a serra de Monchique há seis dias e para além das pessoas, o números de vítimas animas também aumenta. Para responder às necessidades dos animais e ajudar todos os que necessitam, o Hospital Veterinário do Algarve anunciou no Facebook o seguinte: “O Hospital Veterinário do Algarve disponibiliza-se para receber todos os Animais vítimas do Incêndio que está a deflagrar em Monchique!!

Também poderão deixar ajuda para os Bombeiros nas nossas instalações, muito obrigada a todos.”