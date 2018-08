Crónicas de bem-dizer (1)

Algumas sugestões de visita no Alto Douro Vinhateiro, onde o homem e a natureza se aliaram para domar as encostas íngremes

A comunicação social bombardeia- -nos todos os dias com notícias de polémicas, escândalos, trafulhices, acidentes, desastres, desgraças, catástrofes e tudo o mais que nos deixa um negro travo: tudo vai mal por aqui! Fatuidades…

Viremo-nos, então, para o lado contrário, o lado solar, que também por cá o temos. Deambular pelo Douro é uma hipótese. Saindo de Amarante pela estrada nacional que liga à Régua – Peso da Régua, mais concretamente –, ao passar a Mesão Frio avista-se o Douro, o rio, que ora se mostra, ora sai da vista, e vai neste esconde-esconde até quase a Caldas de Moledo. A partir daí, o rio acompanha-nos, lado a lado, até à Régua, ciente de que colhe toda a atenção, e sem rival, porque a estrada perde toda a graça que antes tivera, e convenhamos que é bonita. Chegados à Régua, a paragem no Museu do Douro é incontornável. O edifício, a antiga Casa da Companhia – que antes da instalação do museu, em 1997, esteve na posse da empresa Real Companhia Velha –, é um repositório da história da Região Demarcada do Douro, a mais velha região vitícola regulamentada do mundo: a exposição permanente é interativa e esclarecedora. A esplanada-jardim – lugar de prova de vinho do Porto – sobre a soberba paisagem que se nos depara é a chave de ouro.

De novo em viagem, agora seguindo na mítica N2, supostamente a maior estrada nacional, ligando Chaves a Faro – hoje retalhada em vários troços –, em direção a Lamego, cidade histórica, ufana de ter sido local de aclamação, nas lendárias Cortes de Lamego, de D. Afonso Henriques como rei de Portugal. Igrejas – a Sé Catedral, fundada em 1129, vai do românico ao barroco, embora predominantemente gótica –, monumentos e casa brasonadas, muito há para ver. Apesar disso, os lamecenses revelam particular orgulho no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, de estilo rocaille, no cimo do monte de Santo Estêvão, e no monumental escadório construído à semelhança do Bom Jesus do Monte, em Braga. À saída de Lamego recomenda-se um desvio para visitar a Capela de S. Pedro de Balsemão, cuja origem se afunda no tempo: visigótica? época da Reconquista? Muito interessante, deveras. Para lá chegar há que percorrer uma estreita vereda entre terras de cultivo, bordejada ou por cerejeiras enfileiradas ou pelas copas verde-prateadas das oliveiras. Cheira a campo, ninguém à vista, apenas os chilros da passarada. E, na capela, uma senhora aguarda os visitantes e dá explicações. Vale bem o desvio!

Retornando, segue-se outra vez na N2, sob a mirada ininterrupta da serra das Meadas, com destino a Penude, para pernoita. No Douro há alojamento para todos os gostos e turismo rural não falta, tantas são as quintas. Desta feita, a escolha recaiu na Quinta da Timpeira, onde se produz vinho, azeite e cerejas em barda. A quinta fica à face da estrada; a casa, mais acima, num socalco. Alojo confortável, amesendação a preceito, lojinha de produtos caseiros, espaço exterior cuidado e, acima de tudo, acolhimento extremamente afável e simpatia a rodos.

Um périplo enquadrado no magnífico cenário do Alto Douro Vinhateiro, onde o homem e a natureza se aliaram para domar as encostas íngremes: ao homem coube fazer a surriba para o plantio; à natureza, bafejar os vinhedos ali plantados.

Gestora

Escreve quinzenalmente