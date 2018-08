“Comandos”, em maré de renovação urgente!

Quem permite e confia, que o “Centro Militar de Educação Física”, de Mafra, possa “fabricar” “Instrutores de Educação Física”, pouco fazendo, ou cuidando saber, da sua qualidade, é responsável pelos seus resultados

1. Sempre entendemos que ser professor não era só uma profissão, era sobre- tudo, e acima de tudo, um sacerdócio, que requer preparação (qualificação académica), vocação e espírito de missão, com grande amor à verdade, com grande dedicação ao trabalho (permanente), com total e grande dedicação e amizade aos alunos, que são a razão da existência da Escola, com o grande objetivo de preparar gerações, qualificadas, para poderem contribuir para o progresso e desenvolvimento do País.

Foi isso que tentámos fazer durante 40 anos no Ensino Superior.

Quando se chega ás oito décadas de existência e se percebe, que já temos mais amigos mortos do que vivos, aí, realizamos que estamos em “tempo de vésperas” para a nossa última viagem. Por isso pensamos que devemos deixar aos vindouros, a nossa opinião sincera, desapaixonada, independente, por não pertencermos a qualquer grupo, instituição, sociedade “especial”, ou outras...

2. Temos para nós que não há maior honra do que servir as Forças Armadas, com lealdade, dedicação e esforço, porque sabemos que estamos a servir o País contribuindo para que ele conserve a sua soberania e independência, como forma de preservar a nossa cultura e, portanto, a nossa identidade cultural.

As forças Armadas são o garante da conservação de todas as “garantias” dos Cidadãos, em última análise, ou seja, quando todas as outras Instituições falham, as Forças Armadas estão presentes e prontas para a defesa da Pátria e da Nação, e, se preciso for, com o sacrifício das suas próprias vidas.

3. Quem estrutura, quem emana manuais de procedimentos, quem organiza, quem dirige, quem orienta, quem louva ou pune, disciplinarmente, é quem está no topo da hierarquia, ou seja, é quem tem a responsabilidade.

Quando não se está atento ao que se passa no terreno, significa que está a haver negligência e é nessa altura que acontecem situações dramáticas, pelas quais a hierarquia, no seu conjunto, é RESPONSÁVEL.

Quem permite e confia, que o “Centro Militar de Educação Física”, de Mafra, possa “fabricar” “Instrutores de Educação Física”, pouco fazendo, ou cuidando saber, da sua QUALIDADE, é responsável pelos seus resultados.

Quem extinguiu o Grupo Disciplinar de Motricidade Humana do currículo académico da Academia Militar, com o aval do Estado-Maior do Exército, É RESPONSÁVEL pela ignorância, nesta matéria, dos futuros Oficiais do Exército e das consequências dessa ignorância, no futuro.

4. Culpar médicos e enfermeiros só é aceitável na parte que diz respeito ao atraso com que possam ser enviados para um Hospital, em caso de acidente.

5. Assumir a responsabilidade do que aconteceu, DE NOVO, com os Comandos, não se pode traduzir, apenas e tão só, num pedido de exoneração de funções, mas sim, no aproveitar a oportunidade para ALTERAR e CORRIGIR tudo o que estiver mal, para assim repor a “normalidade” e trazer, de novo, à Instituição toda a sua dignidade, que sempre teve, mas que ficou maculada pela incompetência de uma equipa, que atuou com muito pouco conhecimento, com muita arrogância e, mais tarde, zero de humildade. Seria por isso importante que o erro, na sua origem, fosse corrigido, isso é que era relevante e não uma qualquer demissão.

É estranho que o C.E.M.E. nada diga e nada faça, já que qualquer cidadão pode apresentar queixa, contra ele, ao Ministério Público. A Lei permite-o.

É de facto um silêncio estranho, que não condiz com um ”peito cheio de medalhas”...!

Sociólogo

Escreve quinzenalmente