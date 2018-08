O atleta Nicholas Bett morreu num acidente de carro, aos 28 anos, no Quénia, confirmaram as autoridades locais esta quarta-feira.

De acordo com o The Sun, o atleta queniano, que em 2015 foi medalha de ouro nos 400 metros barreiras, no Campeonato Mundial de Atletismo, não sobreviveu depois do carro em que seguia se desviar da estrada e acabar por embater numa valeta. O óbito foi declarado no local.

Também a família de Nicholas já confirmou a notícia.

Recorde-se que o atleta fez história por ser o primeiro queniano a ganhar o ouro numa corrida de curta distância no Campeonato Mundial.