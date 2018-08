O incêndio de Monchique vê-se do espaço. O astronauta alemão, Alexander Gerst, que está na Agência Espacial Europeia tirou três fotografias do incêndio que está a assolar o Algarve e partilhou-as nas redes sociais.

Dramatische Wetterlage heute über Portugal. Sieht nach einer Mischung aus Staub, Sand und Rauch aus.



Dramatic weather pattern over Portugal today. Looks like a mixture of dust, sand and smoke. #Horizons pic.twitter.com/Nkp0yllxpj