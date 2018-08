Os habitantes do Rasmalho, uma localidade contígua ao conselho de Monchique, foram retirados da vila, na tarde desta terça-feira, e levados para Portimão “por precaução” e estão alojados no Portimão Arena, um pavilhão multiúsos que está a alojar as vítimas do incêndio.

Na noite passada estavam já 122 pessoas alojadas no Portimão Arena que tinham sido retiradas do concelho de Monchique.

Desde domingo à noite já passaram pelo pavilhão multiúsos entre 160 e 170 pessoas, entre elas 24 crianças, entre os oito meses e os 12 anos.

As famílias estão alojadas em espaços privados do Portimão Arena, para poderem ter mais privacidade, explica a presidente da Câmara de Rasmalho, Isilda Gomes. Há também uma equipa médica no local a prestar apoio às vítimas.

A solidariedade tem juntado hotéis – que fornecem alimento –, IPSS – que se fornecem roupa – e das autarquias de Lagos e Lagoa que têm entregado também bens.