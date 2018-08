A norte-americana Virgin está a desenvolver um projeto de transporte que levita sobre uma pista magnética num túnel de baixa pressão. O projeto ainda está a ser testado e, segundo a imprensa espanhola, a ADIF – empresa pública de infraestruturas ferroviárias – já assinou um protocolo com a Virgin para a construção de um centro de testes.

O projeto será desenvolvido em Bobadilla, na região de Málaga, e contará com instalações com cerca de 19 mil metros quadrados. Ao todo serão investidos 432 milhões de euros e poderá resultar em 250 novos postos de trabalho diretos.

O objetivo deste projeto é fazer com que as viagens possam atingir os 1200 quilómetros por hora. Nos primeiros testes que foram realizados no ano passado, no estado do Nevada, Estados Unidos, o protótipo chegou aos 387 quilómetros por hora.

Esta pode vir a ser uma alternativa às viagens de avião, sem que causar poluição e com a minimização da possibilidade do erro humano.

Na corrida ao futuro dos transportes está também Elon Musk, presidente da Tesla e da Space X. Em competição com a Virgin, Musk tem também desenvolvido protótipos de comboios magnéticos que, no ano passado, atingiram 400 quilómetros por hora nos testes feitos na China.