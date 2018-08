O incêndio de Monchique continua sem estar controlado e agora é o concelho de Silves que tem o fogo à porta. Uma enorme nuvem de fumo paira sobre a região.

Rosa Palma, presidente da Câmara de Silves admitiu à Agência Lusa que houve localizações evacuadas por prevenção, não avançando o número concreto.

“Temos aqui na freguesia de Silves o incêndio ativo, temos estado a controlar com a ajuda de meios aéreos e terrestres que foram enviados para cá. Temos entrado em contacto com as populações mais afetadas para entrar colocá-las em locais mais seguros enquanto estamos a tentar então regularizar a situação onde estão as suas habitações”, disse a autarca