Jaime Marta Soares enviou uma nota de saudação aos bombeiros que combatem o incêndio de Monchique, e que entraram em ação nas “cerca de 7.000 ignições” que já ocorreram este ano.

“A Liga dos Bombeiros Portugueses não pode deixar de saudar com respeito e grande espírito de solidariedade todos os operacionais, que no terreno combatem e protegem as populações, mas de uma forma especial quer saudar fraternalmente todos os Bombeiros Portugueses que empenhadamente lutam para defender as vidas e haveres das populações que juram servir, muitas vezes com o sacrifício da própria vida”, lê-se na mensagem enviada aos jornalistas.

No comunicado, Jaime Marta Soares recorda que “perante as calamidades, sejam elas de que natureza for, como é o caso da tragédia da Serra de Monchique, os Bombeiros com a sua grande capacidade, a sua entrega, o seu esforço, o seu profissionalismo estão sempre presentes” elogiando a “coragem”, a “determinação” e a “grande solidariedade que une todos os Bombeiros de Portugal aos portugueses”.