A equipa feminina do Sporting saiu derrotada no primeiro jogo na Liga dos Campeões (2-3), perante as norueguesas do Avaldsnes Idrettslag. As leoas entraram a perder, com um golo de Gaelle Enganamouit logo aos três minutos, mas conseguiram dar a volta ao marcador por Ana Borges (38') e pela reforço norte-americana Sharon Wojcik (48'). Acabariam, contudo, por sofrer nova reviravolta: Maruschka Waldus empatou aos 61' e Cecilie Pedersen, no último minuto, fechou as contas.

À partida, este era teoricamente o adversário mais complicado para o Sporting neste grupo 10 da poule de qualificação que está a decorrer em Osijek, Croácia. Será precisamente o anfitrião o próximo adversário das atletas orientadas por Nuno Cristóvão, esta sexta-feira diante da equipa anfitriã (Osijek), seguindo-se o Dragon 2014, da Macedónia, na próxima segunda-feira.

Para a fase final da Liga dos Campeões feminina apuram-se as primeiras classificadas de cada um dos dez grupos e os dois melhores segundos classificados, contabilizando aqui apenas os resultados frente ao primeiro e terceiro classificados. As 12 equipas classificadas nesta poule juntam-se depois às 20 que se apuraram diretamente para os 16 avos de final.