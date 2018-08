Boris Johnson está a ser acusado de islamofobia. O ex-ministro britânico comparou, numa coluna de opinião publicada no The Telegraph, as mulheres que usam burqas a “caixas de correio”.

Jonhson considerou “absolutamente ridículo” que as mulheres se vistam como “caixas de correio”. Segundo o próprio, uma mulher usar uma burqa demonstra falta de “condições”.

O partido da oposição não gostou desta comparação e já veio demonstrar a sua insatisfação. A deputada Naz Shah, pertencente ao Partido Trabalhista, exigiu explicações à Ministra da Igualdade, Penny Mordaunt, e disse que “enquanto mulher muçulmana” está “chocada que este tipo de islamofobia feia e descarada tenha sido publicada num jornal nacional e que, até agora, pareça tolerada pela liderança do seu partido”.

O Partido Trabalhista exigiu também explicações a Brandon Lewis, presidente do Partido Conservador. Segundo o The Telegraph, Lewis já pediu a Boris Johnson um pedido de desculpas.