António Costa estará presente esta quarta-feira no briefing operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil sobre a situação dos incêndios em Monchique e que já afetam outros concelhos.

O primeiro-ministro, tal como o Presidente da República, seguiu as instruções da comissão técnica de peritos sobre a tragédia de Pedrógão Grande há um ano e "não vai ao terreno", segundo fonte do seu gabinete.

Nesta fase, o primeiro-ministro está a acompanhar em permanência o evoluir da situação com o Ministério da Administração Interna, Ministério da Agricultura, Ministério da Defesa e da Segurança Social.

O primeiro-ministro colocou ontem, na sua conta oficial do Twitter, um conjunto de fotos do seu gabinete provisório no Terreiro do Paço a garantir que "estava em contacto permanente" com todas as autoridades sobre a situação em Monchique. O registo mereceu várias críticas nas redes sociais.

Esta terça-feira está previsto também o tradicional encontro semanal entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado publicamente que tinha compromissos em Lisboa esta terça-feira. O Presidente passou quatro dias de férias no centro do país, nas zonas mais afetadas pelos incêndios do ano passado. Esta semana deve seguir para o Algarve.