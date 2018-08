Tiquinho Soares, avançado do FC Porto, irá ficar fora dos relvados por um período alargado - à partida, nunca inferior a dois meses. O brasileiro sofreu uma rotura num dos tendões do adutor esquerdo no jogo da Supertaça, frente ao Aves, onde fez pouco mais de dez minutos: entrou aos 75 minutos e teve de sair de campo aos 87, deixando os dragões a jogar com dez após uma discussão de bola.

Em nota publicada no seu site oficial, o FC Porto revelou apenas qual a lesão de Soares, não adiantando qualquer tempo de paragem estimado. Em casos deste género, porém, as paragens costumam rondar os dois a três meses - tudo depende, contudo, da gravidade e da extensão da mazela.

Rude golpe para Sérgio Conceição, que continua sem poder contar com Marega, afastado por motivos disciplinares, e agora também já sem o ganês Waris, que foi ontem anunciado por empréstimo nos franceses do Nantes, que ficam com opção de compra (valor não divulgado). Waris, de 26 anos, chegou ao Dragão em janeiro, proveniente do Lorient, mas fez apenas oito jogos, acabando dispensado por Sérgio Conceição neste arranque de temporada. Para já, está ligado ao FC Porto até 2022.