Usain Bolt vai finalmente conseguir realizar, aos 31 anos, o sonho de jogar futebol de forma profissional. O multi-campeão de velocidade jamaicano assinou um contrato por "tempo indeterminado" com o Central Coast Mariners, da primeira divisão da Austrália.

No anúncio efetuado nas redes sociais, o conjunto australiano explica que Bolt "comprometeu-se para um período indeterminado de treino no clube, com o objetivo de tornar o homem mais rápido do mundo num jogador profissional". "O acordo não garante que Bolt assine depois um contrato profissional, mas dá uma oportunidade ao oito vezes campeão olímpico para conseguir o seu grande desejo de jogar futebol profissionalmente", pode ler-se na nota.

No mesmo vídeo, o próprio Bolt agradeceu a oportunidade que lhe está a ser concedida e fechou a mensagem com o seu bordão habitual: "Estou ansioso por provar que com trabalho duro tudo se consegue. Vou dar o meu melhor. Tenham cuidado, estou a caminho. E lembrem-se: eu não tenho limites!"

Bolt, recorde-se, esteve recentemente a treinar no Borussia Dortmund, da Alemanha, e no Stromsgodset, da Noruega - no caso dos alemães, é preciso referir que tal se deveu ao facto de o patrocinador do velocista ser o mesmo do Borussia. A 10 de junho, Bolt capitaneou ainda a equipa do Resto do Mundo que defrontou um conjunto de antigos e atuais futebolistas ingleses em Old Trafford, recinto do Manchester United - clube do coração do jamaicano.

Veja aqui a atuação de Bolt e diga de sua justiça: há algum talento futebolístico no oito vezes medalha de ouro?