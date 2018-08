O Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a investigar o incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique.

"O Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Faro vai investigar os incêndios de Monchique, para determinar as suas causas e o seu eventual enquadramento legal", disse a Procuradoria-Geral da República à agência Lusa.

Fonte da Polícia Judiciária confirmou também à Lusa que está “ a investigar” a origem deste incêndio.

Recorde-se que o incêndio em Monchique lavra há cinco dias. Até agora, de acordo com dados oficiais, foram assistidas 79 pessoas e 29 ficaram feridas, uma com gravidade. Mais de 250 pessoas tiveram de abandonar as suas casas na última noite. Segundo o site da Proteção Civil, às 13h00, o fogo era combatido por 1274 bombeiros, apoiados por 399 meios terrestres e 17 aéreos.