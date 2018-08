De acordo com a organização não governamental Proactiva Open Arms, o barco que transporta 87 migrantes, resgatados no Mediterrâneo, e que tem como destino o sul de Espanha, vai chegar esta semana ao porto de Algeciras, onde foi autorizado a atracar.

A Proactiva Open Arms fez uma publicação nas redes sociais em que revelou que a embarcação, que transporta 87 imigrantes, todos homens, deverá atracar dentro de “três dias”.

Recorde-se que o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, fechou os portos de Itália para as organizações que salvam imigrantes no Mediterrâneo.

Entre os imigrantes há ainda oito menores, sendo que seis deles estão desacompanhados.