Uma deslealdade incompreensível

Reza o ditado que mais vale cair em graça do que ser engraçado. Rui Rio pode ser ou não engraçado, consoante a perspetiva, mas definitivamente não caiu nas boas graças de uma certa fação do PSD, que lhe tem feito a vida negra. E tem sido tão desastrado nas suas intervenções - e nos seus silêncios - que só deu mais força e mais argumentos a quem o contesta. Assim se explica que, ao fim de apenas seis meses na liderança - e sem direito a qualquer estado de graça -, não falte quem queira apeá-lo.

Mas, se Rio tem sido desastrado, o que dizer do seu adversário nessa eleição partidária de meados de janeiro?

Pedro Santana Lopes abdicou corajosamente do prestigioso cargo de provedor da Santa Casa para regressar à política, numa fase em que poderia ter ficado encostado. Assim que soube que tinha perdido, fez uma intervenção emotiva em que prometeu dar todo o apoio ao seu adversário. Mas parece rapidamente ter esquecido essa promessa: logo muito pouco tempo depois começava a lançar-lhe críticas, que em breve passariam a ataques. Daí até à saída do Conselho Nacional e ao anúncio da rutura definitiva com o partido foi um saltinho. Só faltava a cereja no topo do bolo: a confirmação de que iria fundar uma nova força ou movimento político.

Santana pode estar em completo desacordo com Rui Rio e com o rumo que o PSD está a seguir, não há mal nenhum nisso. Mas formar uma força política concorrente é uma deslealdade incompreensível por parte da mesma pessoa que, poucos meses antes, queria liderar o partido e que posteriormente, face aos resultados, prometera dar todo o apoio ao homem que o derrotou.

Este ziguezague de opiniões não apenas deita por terra a imagem mais ponderada que Santana construíra na Santa Casa: parece dar toda a razão em quem não votou nele para líder do PSD. E deve dar que pensar a qualquer um que se sinta tentado a segui-lo nesta sua nova aventura.