Durante a apresentação da candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting, o ex-presidente garantiu que o presidente da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, é obrigado a receber a candidatura.

“Jaime Marte Soares é obrigado a receber esta candidatura a partir deste momento quando eu quiser, o que significa que nós vamos entregá-la comigo como candidato a presidente do conselho diretivo”, afirmou. Para o plano B, “avançará Erik [Kurgy] para a candidatura” com Bruno de Carvalho como presidente da SAD.

O anúncio da apresentação da candidatura foi feito esta segunda-feira de manhã, momento em que Nuno Sousa, o representante da candidatura de BdC, foi ao estádio de Alvalade para entregar as assinaturas que viabilizam a candidatura, mas sem sucesso

“Foi mais uma manobra de Jaime Marta Soares”, afirmou aos jornalistas à saída. “Jaime Marta Soares de facto não gosta do Sporting, não obedece nem a uma decisão do tribunal, diz que precisa de se preparar. Eu não sei que tipo de preparação ele precisa visto que já recebeu outras candidaturas. Deve ser para algum torneio olímpico com certeza”, criticou anunciando que pretendem avançar com uma queixa crime contra as pessoas que estão a impedir BdC de se candidatar.

Marta Soares já garantiu que vai aceitar todas as candidatura. “Aceitar a lista é uma coisa, depois o que vai recair sobre ela é outra”, avisou. “Se efetivamente estiverem dentro do cumprimento dos estatutos, do regulamento e da lei, com certeza que é aceite para ir a sufrágio, se não tiver é rejeitada”, acrescentou o presidente da Assembleia Geral.

Dia 8 é o último dia para a entrega das candidaturas, tendo Marta Soares 48 horas a partir término do prazo para se pronunciar sobre as mesmas.