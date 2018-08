Ao todo, no passado domingo, morreram 401 pessoas em Portugal, avança o Ministério da Saúde, o número mais elevado do ano até agora.

A faixa etária com mais de 75 anos foi a mais afetada tendo sido registadas 324 mortes.

Já no sábado, o dia em que as temperaturas bateram todos os recordes e que já é considerado o dia mais quente do século, tinham falecido 309 pessoas.

Apenas no mês de janeiro, altura em que se deu o pico do surte de gripe, há níveis de mortalidade semelhantes aos deste fim de semana.

Segundo os especialistas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, o índice de alerta Ícaro – que mede os efeitos da temperatura numa escala que vai do 0 ao 16 – atingiu, no domingo passado, o nível 12, sendo que a partir do nível cinco já são esperadas consequências graves para a mortalidade