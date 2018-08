Beyoncé revelou numa entrevista à revista Vogue, onde é capa da edição de setembro, que descende de um dono de escravos. “Pesquisei sobre os meus antepassados recentemente e descobri que descendo de um dono de escravos que se apaixonou e casou com uma escrava”, conta a cantora à revista. “Tive de processar essa relação com o tempo. Perguntei o que é que significa e tentei colocar tudo em perspetiva. Agora acredito que foi por isto que Deus me abençoou com os meus gémeos”, disse ainda referindo-se a Rumi e Sir, que celebram este ano o primeiro aniversário.

Beyoncé, que é casada há 16 anos com o rapper Jay-Z, tem ainda uma filha de seis anos chamada Blue Ivy. Sobre a “linhagem de relações homem-mulher quebradas, abuso de poder e desconfianças” que marcaram a família da cantora norte-americana, Beyoncé utilizou essas situações na sua própria relação. “Só quando olhei para isso é que fui claramente capaz de resolver esses conflitos na minha própria relação”, disse ainda. O casamento com Jay-Z tem sido alvo de várias polémicas e rumores de infidelidade.

A edição de setembro da revista Vouge quebra um dos mitos que a cantora teve de enfrentar na fase inicial da sua carreira quando lhe disseram que nunca estaria numa capa de revista porque “os negros não vendem”. Não só essa frase é errada como, pela primeira vez, a capa da revista foi fotografada um jovem negro. Tyler Mitchell, de 23 anos, tinha sido escolhido para produzir uma capa digital para a Teen Vouge, impressionando o diretor criativo da Condé Nast, Raul Martinez, que o sugeriu a Beyoncé.

No entanto, rumores circularam de que a cantora tinha tido um “controlo sem precedentes” sobre o que veio a ser publicado na revista.