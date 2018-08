O Partido dos Trabalhadores (PT) continua a apostar em Luiz Inácio Lula da Silva para candidato à presidência do Brasil nas eleições de outubro, mas, por via das dúvidas, já arranjou uma fórmula que lhe permitirá concorrer se o nome do ex-presidente não for aceite pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Ontem terminou o prazo de apresentação de candidaturas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Lula figura entre os 13 nomes apresentados pelos diferentes partidos. Quem não figura é Manuela d’Ávila, a pré-candidata do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que chegou acordo na noite de domingo, madrugada de ontem em Portugal, com o PT para desistir das suas intenções a favor do candidato pêtista.

Para já, Lula é candidato a presidente e Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, a vice-presidente (servindo como porta-voz do ex-chefe de Estado na campanha). Caso a pretensão de Lula seja negada pelo TSE, Haddad passará a ser o pretendente à presidência e D’Ávila assumirá o de vice. Caso tudo corra bem para Lula, então Hadad dará um passo atrás e a fórmula será Lula/Manuela.

“De acordo com o documento do PCdoB, em qualquer circunstância, Manuela será candidata a vice-presidente, seja com Lula ou Haddad”, confirma o partido no seu site, numa nota em que saúda o acordo como sendo “um acontecimento relevante na acirrada disputa em curso, uma vez que amplia as possibilidades de vitória das forças progressistas”.

“Face à circunstância excecional em que o ex-presidente Lula está arbitrariamente preso, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad será registado como vice-presidente para vocalizar a orientação do ex-presidente até que se esclareça a estabilidade jurídica da candidatura de Lula”, acrescentam os comunistas.

Na sua página de Facebook, a deputada estadual do PCdoB colocou hoje várias fotos suas com Lula, incluindo a imagem de capa em que surgem os dois de mão dada ao alto em sinal de vitória. Com uma foto a preto e branco em que Lula lhe toca o rosto, D’Ávila deixou um poema de Carlos Drummond de Andrade que termina assim “não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”.

Com o acordo alcançado entre PT e PCdoB, junto com o partido Pros e parte do tempo do PSB (que por não apoiar nenhum candidato à presidência verá o seu tempo distribuído pelos 13 candidatos), Lula ganha o segundo maior espaço televisivo de campanha, com dois minutos e vinte e dois segundos por tempo de antena.

Decisão do Supremo

De acordo com a Lei da Ficha Limpa, curiosamente sancionada por Lula quando era presidente, em 2010, um político condenado na justiça em segunda instância não poderá ser candidato a nenhum cargo público. O ex-presidente está detido desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba a cumprir uma pena de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro que foi confirmada e aumentada em segunda instância.

No entanto, a defesa do ex-presidente não esgotou ainda todos os recursos na segunda instância, alegando, por isso, que a sentença de Lula ainda não é firme e poderá ser alterada, logo, permitiria que ainda fosse candidato. Uma questão sobre a qual o TSE é soberano e terá se se pronunciar até ao dia 15.

No entanto, há ainda outra possibilidade em cima da mesa. O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá analisar nos próximos dias o pedido da defesa para que Lula aguarde em liberdade o julgamento dos recursos contra a sua condenação. Segundo avançava a Agência Brasil, a análise do recurso poderá acontecer esta quinta-feira.

O ministro (juiz) do STF Edson Fachin defendeu na semana passada que era necessária celeridade no processo, de forma a poder definir a situação jurídica do ex-presidente a tempo do prazo final de apresentação de candidaturas no STF. E a presidente da corte, Cármen Lúcia, adiantou que podia marcar a análise da questão para esta semana no plenário.

Só que os advogados do ex-chefe de Estado não estão muito interessados em que seja o plenário a julgar o recurso, tendo em conta que a maioria dos juízes já provou não ser favorável às posições de Lula, pretendiam que fosse analisada pela Segunda Turma (o STF tem duas, com cinco juízes cada), presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Caso o STF decidisse suspender temporariamente a condenação de Lula e o libertasse até estarem esgotados todos os recursos na segunda instância, o ex-presidente poderia concorrer às eleições sem ser preciso qualquer decisão do TSE sobre a sua elegibilidade.