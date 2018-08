A equipa de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS), resgatou este domingo uma criança do fundo de uma ravina com cerca de 15 metros de altura, perto da Bica da Cana, na ilha da Madeira.

A criança tinha alguns ferimentos na cabeça e bacia e foi encaminhada para o hospital.

O salvamento contou ainda com a equipa de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.