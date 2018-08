Dizem ser as últimas descendentes de Mona Lisa. Natalia e Irina Strozzi, duas irmãs italianas, afirmam ser familiares da mulher que foi pintada por Leonardo da Vinci, num dos quadros mais conhecidos e icónicos do pintor.

Segundo as irmãs, a modelo retratada no quadro é Lisa Gherardini del Giocondo, que na alturas era casada com Francesco Giocondo, disseram ao canal NBC.

Apesar da ligação com a Mona Lisa ser passada de geração em geração, Domenico Savini, um historiador italiano, decidiu testar essa história familiar analisando as ligações genealógicas da família, afirmando ter provas que as mulheres eram parentes da modelo.

Também o professor de História de Arte da Universidade de Siracusa - Florença, Rab Hatfiel, garante “com toda a certeza, que a modelo da famosa pintura é Lisa Gherardini del Giocondo”.

A relação entre Lisa Gherardini del Giocondo e Leonardo da Vinci poderá vir do pai do pintor que trabalhava com o marido Francesco, e terá pedido a da Vinci para que pintasse a sua mulher.

No entanto esta teoria não convence toda a gente. Alguns especialistas acreditam que a modelo da pintura que atualmente está no Louvre, em Paris, era a esposa de um comerciante de seda enquanto outros acreditam mesmo que se trata de um auto-retrado de Leonardo da Vinci.