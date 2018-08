Ilhas Cíes - Galiza

Começaram a chamar-lhe “praia do Caribe na Espanha” e o nome acabou por ficar associado. Não falta quem use este nome quando chega a hora de falar deste destino. O nome nasceu graças às águas azul-turquesa e à areia branca. O destaque é dado principalmente à Praia de Rodas, que fica dentro do parque natural. Em 2007 foi eleita a melhor praia do mundo pelo “Guardian”. A verdade é que as ilhas Cíes são perfeitas para quem gosta de férias de natureza. São ainda o ideal para fazer caminhadas na praia.

Praia de Cofete - Fuerteventura, Ilhas Canárias

Estamos a falar de uma praia com 12 quilómetros de extensão, cercada de cenários selvagens capazes de conquistar qualquer um. Como pano de fundo temos as montanhas mais altas de Fuerteventura, que conferem um encanto diferente a esta praia. Já foi várias vezes destacada por publicações internacionais como sendo uma das mais incríveis e paradisíacas praias de Espanha.

Praias de Begur - Girona

Begur, na província de Girona, é um abrigo de praias que têm tudo o que precisa para passar férias este verão. Tem a particularidade de ter as casas dos pescadores pintadas de branco, misturadas na paisagem mediterrânea. Uma outra característica é a aparência selvagem e pitoresca, composta de rochas e vegetação que fazem contraste com o azul do mar. Aqui há praias para todos os gostos: as que são acessíveis por terra e aquelas que apenas se visitam de barco.

Praia de Torimbia - Astúrias

As Astúrias, no norte da Espanha, têm muito mais do que possam pensar os mais distraídos. Tem praias desconcertantes, como a de Torimbia, em Llanes. Esqueça que há uma fronteira e parta à descoberta, sozinho ou em família, de algumas das mais belas praias do país vizinho. Esta é uma delas e, faça o que fizer, basta passar por qualquer site de viagens e pesquisar pela praia de Torimbia para perceber porquê.

Enseada Pregonda - Menorca Ilhas Baleares

Depois de uma caminhada que vai durar cerca de 30 minutos vai ter a tão desejada recompensa: uma praia avermelhada com uma paisagem que vai fazer com que queira ficar. Esta zona tem ainda a vantagem de ter muitas outras praias que vale a pena conhecer. Vai sempre encontrar areia branca a contrastar com a vegetação exuberante e ainda as águas azul-turquesa.

Praia de Covachos - Santander

Esta praia fica a três quilómetros de Soto la Marina, em Santa Cruz de Bezana, e há muito que mantém a sua essência de areal nudista. Isto acontece principalmente por causa da dificuldade de acesso. No entanto, também pesa muito o facto de não existirem bares. No fundo, não há ruídos de motores de barcos e a praia é perfeita para quem pretende desligar-se do mundo.

Praia de La Concha - San Sebastian

É conhecida internacionalmente, conta com várias referências em publicações do setor, já foi distinguida várias vezes pela sua beleza e pode mesmo dizer-se que é uma das mais famosas praias urbanas. Ganha pela paisagem e pelas águas, que convidam a uns bons mergulhos. Os sites especializados recomendam, no entanto, que seja visitada da parte da manhã, para evitar as horas de maior confusão.

Praia de Valdevaqueros - Cádis

Foi destacada recentemente pela “National Geographic” por ser uma das praias que mais parecem saída de um mundo imaginário de Hollywood. No fundo, estamos a falar de uma praia virgem, apesar de ficar a poucos minutos de centros urbanos. Dependendo do dia e do vento, é o local ideal para a prática de windsurf.

Praias Macarella e Macarelleta - Menorca

A baía em Menorca onde estão situadas as praias Macarella e Macarelleta é conhecida e falada internacionalmente. São poucos os que não comentam, depois de conhecer, as águas tão cristalinas. A primeira é especialmente mencionada por ser um exemplo perfeito dos sítios que nos habituámos a ver nos postais.

Praia de Monsul - Almeria

Steven Spielberg, entre tantos outros, não resistiu à beleza desta praia. A praia de Monsul foi escolhida para algumas das cenas de Indiana Jones. Fica no Parque Natural Cabo da Gata-Níjar e impressiona pelo cenário paradisíaco. Não se esqueça de que, além de poder aproveitar as horas de sol, pode e deve ainda apostar numa caminhada ou num passeio de bicicleta.